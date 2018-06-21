رئيس روسنفت الروسية يلمح فرصة لزيادة الحصة السوقية العالمية

رويترز

قال إيجور سيتشن، الرئيس التنفيذى لروسنفت الروسية، أكبر منتج نفط مدرج فى العالم من حيث حجم الإنتاج، اليوم الخميس إنه يلمح فرصة لزيادة الحصة السوقية للشركة إذا حدث نقص فى سوق الخام العالمية

وأبلغ سيتشن اجتماعا لمساهمى روسنفت اليوم الخميس، أن السوق متفقة تماما فى توقعات حدوث نقص نفطى هيكلى فى الأعوام العشرة المقبلة، حيث يتزامن نمو الطلب مع تراجع فى الإنتاج "بالنسبة لروسنفت... مثل هذا الوضع يخلق فرصة فريدة لزيادة الحصة السوقية العالمية."

وقال إن روسنفت تعتزم زيادة إنتاجها من النفط والغاز إلى 330 مليون طن من المكافئ النفطى بحلول 2022 حيث من المتوقع أن تدر مشاريع النفط والغاز الجديدة 87 مليون طن من المكافئ النفطى.