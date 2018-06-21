رئيس المترو يتفقد المرج القديمة لمتابعة تجهيزات تحويلها محطة نهائية

كتب رضا حبيشى

تفقد المهندس على فضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق محطة المرج القديمة والرصيف المؤقت قبل وصول محطة المرج القديمة، والمخصص لخروج الركاب فقط كونها ستكون المحطة الانتهائية، بعد قرار إغلاق محطة المرج الجديدة لمدة 5 شهور لاستكمال مشروع ازدواج المسافة بين المرج الجديدة والمرج القديمة.

وتابع رئيس شركة المترو وفق بيان صحفى أعمال تجهيز زيادة مكاتب التذاكر لاستيعاب الركاب لمنع التكدس بداخل المحطة التى ستكون محطة نهائية.

وأكد أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة المترو، أن الجولة التفقدية هدفها التأكد من بعض التجهيزات بالمحطة ومنها تجهيز مداخل المحطة بأجهزة الـ"XRAY "، والبوابات الالكترونية، لتأمين المحطة، وتركيب كاميرات مراقبة محلية بالمحطة المؤقتة وتركيب إذاعة داخلية بالرصيف، وكذلك تجهيز الغرفتين المتواجدتين بالرصيف لتشغيل مكتب للشرطة ومكتب للتشغيل وتوصيل المياه والصرف الصحى للمحطة.

وقال عبد الهادى إنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام ومرور القاهرة، وذلك لتوفير مينى باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المحطة المؤقتة والعكس ، ويتم اذاعة رسائل مسجلة لإذاعتها بمحطة المرج الجديدة للتنويه على جمهور الركاب لتوضيح كلا من تاريخ وأسباب غلق المحطة، وذلك حرصا من الشركة على التواصل مع جمهور الركاب.

يذكر أن شركة المترو أصدرت بيانا أمس يفيد بغلق محطة المرج الجديدة اعتبارا من 3/7/2018 ولمدة 5 أشهر للانتهاء من ازدواج المحطة والانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمحطة.