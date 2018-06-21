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الخميس، 21 يونيو 2018 06:09 م
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رئيس الصين ينتقد سياسات الحمائية والانعزالية

الخميس، 21 يونيو 2018 04:57 م
رئيس الصين ينتقد سياسات الحمائية والانعزالية الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ف ب
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انتقد الرئيس الصينى شي جين بينج، اليوم الخميس، أمام مجموعة من أصحاب المجموعات العالمية "الحمائية والانعزالية والشعبوية" مجددا وعوده بالانفتاح الاقتصادى فى حين يدور اختبار قوة تجارى بين بكين والولايات المتحدة.

واضاف، أمام حوالى 20 من رؤساء مجالس إدارة شركات أجنبية فى بكين، أنه بعد "مؤشرات استقرار الاقتصاد العالمى وتحسنه" فى 2017 "علينا أن نبقى متيقظين لأنه فى حين أن النمو لا يزال يفتقر إلى القوة نشهد تصاعدا للحمائية والانعزالية".

ولم تنشر السلطات اسماء الزوار الاجانب، لكن بحسب صور بثها التلفزيون الصينى، شارك في اللقاء رؤساء مجموعات "بى اتى بى بيليتون" و"فولكسفاجن" الالمانية و"سواير" البريطانية

وتأتي هذه التصريحات فى حين ازداد التوتر فى الأيام الاخيرة بين الصين والولايات المتحدة بسبب تبادل فرض الرسوم الجمركية على الواردات والسلع ما ينذر بحرب تجارية بين البلدين.

 


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