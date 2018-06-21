"خنق حتى الموت" .. تفاصيل تحقيقات مقتل ربة منزل وابنتيها ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل وابنتيها مقتولين خنقًا داخل منزلهم بمنطقة بولاق الدكرور، حيث استمعت النيابة لأقوال زوج المتوفية الأولية وعدد من أفراد أسرتها، وتسلمت تحريات المباحث الأولية مرفق بها أقوال عدد من الجيران.

وتبين من خلال التحقيقات التى أجرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة، أن شقيقة المجنى عليها حاولت التواصل معها هاتفيًا للاطمئنان عليها ولكنها لم تجيب ما أثار الشكوك لديها، بعدها أجرت اتصال هاتفي بزوج شقيقتها وأخبرها أنه فى عمله بالخارج.

فيما كشفت أقوال الزوج فى التحقيقات، أنه فور تلقيه اتصالا من شقيقة زوجته، ترك العمل وتوجه للمنزل للاطمئنان على أسرته، فعثر على طفلتيه "جنة الله" و"حبيبة" البالغين ١٠ و ١٢ عامًا متوفين داخل غرفة نومهما، وعثر على زوجته جثة هامدة داخل غرفة نومهما.

وكشفت مناظرة النيابة لجثث الضحايا، أنهم متوفون نتيجة اسفكسيا الخنق، مع وجود آثار مقاومة لدى الجثة الاولى ربة المنزل تمثلت فى كدمات وخدوش فى مناطق متفرقة من جسدها.

تنتظر النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان الضحايا، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتهم، فضلا عن تقرير الأدلة الجنائية الخاص برفع البصمات من داخل الشقة، وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد العثور على ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة داخل مسكنهم ببولاق الدكرور، فتم إخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى انتقل إلى محل الواقعة، وبصحبته عددا من القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور أن زوج المجنى عليها ووالد الضحيتين خرج من الشقة للعمل، وعقب عودته اكتشف مقتلهن، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة السرقة.