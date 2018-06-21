video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:44 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يوقع أمر تنفيذى ينهى حالات الفصل العائلى للمهاجرين عند الحدود

الخميس، 21 يونيو 2018 12:41 م
ترامب يوقع أمر تنفيذى ينهى حالات الفصل العائلى للمهاجرين عند الحدود ترامب
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضى بإنهاء حالات الفصل العائلى عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، فى رضوخ للضغوط المكثفة من الحزبين الديمقراطى و الجمهورى، فى القضية التى أثارت إدانات عالمية لإدارته.

وذكرت صحيفة (ذا هيل الأمريكية) أن ترامب واجه انتقادات من الحزبين حيال سياسة "عدم التسامح" تجاه العائلات التى تعبر الحدود الأمريكية مع المكسيك بشكل غير قانونى، فبموجب هذه السياسة سيتم القبض على جميع البالغين الذين لا يحملون وثائق، والذين يعبرون الحدود وتتم محاكمتهم، حتى لو كانوا يعتزمون تقديم طلب للحصول على اللجوء.

ونتيجة لذلك، يتم إبعاد الأطفال ووضعهم فى عهدة السلطات الأمريكية لفترة وجيزة مع دائرة الجمارك وحرس الحدود، ثم مع مكتب إعادة توطين اللاجئين فى إدارة شؤون الأطفال والعائلات.

وقال ترامب للصحفيين - قبل التوقيع على الوثيقة - أن سياسة "عدم التسامح" ضد عبور الحدود بشكل غير قانونى ستبقى كما هي، ولكن سيسمح للأطفال ووالديهم بالبقاء معا فى الحجز.

وأضاف ترامب "سيكون لدينا حدود قوية للغاية، لكننا سنبقى على العائلات معًا.. لم يعجبنى مشهد أو شعور انفصال العائلات."

ويعد هذا القرار بمثابة انعكاس مفاجئ لمسار ترامب، الذى زعم على نحو خاطيء لأكثر من أسبوع أن القانون الفيدرالى يتطلب فصل العائلات التى تم القبض عليها عند الحدود.

من جانبها قالت وزيرة الأمن الداخلى كيرستين نيلسن - التى حضرت توقيع ترامب للأمر التنفيذى - " لقد خلق الكونجرس والمحاكم هذه المشكلة، والكونجرس وحده قادر على إصلاحه"، مضيفة " لكن الرئيس قرر تغيير المسار بعد أيام من التغطية الإخبارية الشاملة التى تتضمن صورًا لأطفال صغار، غالبًا ما يجهشون بالبكاء وهم محتجزين فى أقفاص معدنية داخل مراكز الاحتجاز بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".

يذكر أن تلك الصور أثارت انتقادات دولية كان على رأسها البابا فرنسيس الذى وصف الانفصال الأسرى بأنه "غير أخلاقي"، وانتقد المشرعون الجمهوريون هذه الممارسة ووصفوها بأنها "قاسية"، وأعربوا عن قلقهم من أن هذه القضية قد تضر بفرص الحزب قبل انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر المقبل.

ويدعو الأمر التنفيذى وزارة الأمن الداخلى إلى إبقاء العائلات معاً، بينما ينتظر الأشخاص المحاكمة بسبب عبور الحدود بشكل غير قانونى، باستثناء الحالات التى يكون فيها القلق من أن الوالدين "سيشكلان خطراً على رفاهية الطفل".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يؤكد أنه سيوقع مرسوما لمنع فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم

ترامب

حالات الفصل العائلى

امريكا

اللاجئين

المهاجرين




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة