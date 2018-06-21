انتخابات مجلس الكنائس الرسولية الأربعاء المقبل..وناصر كتكوت رئيسا بالتزكية

سارة علام

أعلن القس ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر، أن المجلس العام للكنائس الرسولية، سيعقد في الفترة من 27 حتى 29 يونيو الجاري، انتخابات الرئيس العام ونائب الرئيس العام و السكرتير العام وأمين الصندوق، ورؤساء المجامع الثلاثة والمقاعد العلمانية ورئيس اللجان الروحية.

وقال الكاتب الصحفي أرمنيوس المنياوي المستشار الإعلامي للمجلس العام للكنائس الرسولية في مصر، إن المرشحين لتلك المواقع ، الرئيس العام القس «ناصر كتكوت»، ويتنافس على منصب نائب الرئيس كلا من «القس عادل جادالله، والقس عيد كامل، والقس ماجد عدلي».

ويتنافس على منصب السكرتير العام «القس مجدي ثابت، والقس نصر أمين، والقس هاني توفيق»، أما على منصب رئيس اللجان الروحية القس صفا وليم، وأمين الصندوق «عياد سليمان»، والعضو العلماني «اسحق يوسف» و «عماد سمير».

كما يتنافس على منصب رئيس مجمع القاهرة والوجه البحري القس جميل عويضه، ورئيس مجمع المنيا وبني سويف القس اليشع سامي، والقس فيكتور نادي، ورئيس مجمع مصر العليا القس بشري ابراهيم، والقس عزت أرميا.

أما في اللجنة الدستورية يتنافس في مجمع القاهرة والوجه البحري ماجد صبري، ومجمع المنيا وبني سويف القس عادل منصور، وصلاح ناجي، ومجمع مصر العليا «القس فيكتور مكرم، القس منصور عوض، وفتحي غبريال، ونسيم شنودة».