المحكمة الاتحادية العراقية تؤيد تعديل البرلمان لقانون الانتخابات

أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذى صوت عليه البرلمان.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود - خلال جلسة النظر فى التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 - أن المحكمة الاتحادية تؤيد التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذى صوت عليه البرلمان.

وأضاف المحمود - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن إجراءات البرلمان بشأن الانتخابات قانونية ودستورية.

وكان البرلمان العراقى قد صوت فى وقت سابق بأغلبية الأصوات على إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوى لنتائج الانتخابات فى عموم البلاد، كما صوت على إلغاء المادة 38، وأحل محلها إلغاء العمل بالجهاز الإلكترونى، وقرر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.