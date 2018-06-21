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الخميس، 21 يونيو 2018 07:33 م
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المئات يصلون من أجل مفقودى العبارة الغارقة فى إندونيسيا

الخميس، 21 يونيو 2018 05:48 م
المئات يصلون من أجل مفقودى العبارة الغارقة فى إندونيسيا غرق عبارة فى إندونيسيا
جاكرتا (أ ش أ)
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صلى المئات من ذوى المفقودين جراء حادث غرق عبارة فى إندونيسيا اليوم الخميس، من أجل عودة المفقودين الذيين يصل عددهم إلى 119 شخصا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الإندونيسيين نظموا صلاة جماعية بميناء بحيرة توبا - التى غرق بها القارب الاثنين الماضى - فيما تستمر جهود البحث والإنقاذ لليوم الرابع على التوالى.

وكان الرئيس جوكو ويدودو قد صرح فى مؤتمر صحفى أمس أنه وجه فرق البحث بسرعة العثور على الضحايا ، وأمر وزارة النقل بإعادة النظر فى قوانين السلامة ، وأنه سيتم تعويض الضحايا وتقديم الرعاية لمن يحتاجون العلاج.

يشار إلى أنه تم إنقاذ 18 شخصا عقب الحادث الذى يعد أسوأ حوادث النقل البحرى فى إندونيسيا خلال السنوات العشر الأخيرة ، وكانت العبارة مصممة لاستيعاب 60 راكبا فقط ، كما كانت تنقل عشرات الدراجات النارية.  

 


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