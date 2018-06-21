الكهرباء: تنفيذ أعمال البرج 132 للخط الكهربائى غرب البرلس بالقوة الجبرية

كتبت سارة الباز

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الخميس، قرار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء بتنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرج رقم 132 للخط الكهربائى غرب البرلس/ أبو المطامير جهد 500 ك.ف بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين بالبيان المرفق.

كما شمل قرار الوزير تنفيذ أعمال الحفر، أعمال خرسانة عادية ومسلحة للبرج، أعمال عزل بالبيوتامين للبرج، أعمال إحلال للبرج، تركيب الحديد العلوى للبرج بارتفاع 60 مترا، تركيب العازلات للبرج وشد الموصلات وسلك أرضى.