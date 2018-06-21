video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 11:56 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: تنفيذ أعمال البرج 132 للخط الكهربائى غرب البرلس بالقوة الجبرية

الخميس، 21 يونيو 2018 11:11 ص
الكهرباء: تنفيذ أعمال البرج 132 للخط الكهربائى غرب البرلس بالقوة الجبرية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الخميس، قرار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء بتنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرج رقم 132 للخط الكهربائى غرب البرلس/ أبو المطامير جهد 500 ك.ف بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين بالبيان المرفق.

كما شمل قرار الوزير تنفيذ أعمال الحفر، أعمال خرسانة عادية ومسلحة للبرج، أعمال عزل بالبيوتامين للبرج، أعمال إحلال للبرج، تركيب الحديد العلوى للبرج بارتفاع 60 مترا، تركيب العازلات للبرج وشد الموصلات وسلك أرضى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكهرباء: تحصيل المتأخرات حتى يونيو 2018 بالأسعار القديمة

قارئة تناشد بعلاج ابنتها على نفقة الدولة من كهرباء زائدة بالمخ

قرار جمهورى بتخصيص أرض مملوكة للدولة بكفر الشيخ لإقامة سور لمحطة كهرباء

وزارة الكهرباء

وزير الكهرباء

الدكتور محمد شاكر

أبراج الكهرباء




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة