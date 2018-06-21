الكنيسة القبطية تهدي نظيرتها السريانية رفات القديس ساويرس الأنطاكي

سارة علام

اهدت الكنيسة القبطية متمثلة في البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية لنظيرتها السريانية، رفات القديس ساويرس الانطاكي وجاء في نص الصفحة الأولى من وثائق إهداء الكنيسة القبطية رفات القديس ساويرس الأنطاكي للكنيسة السريانية والتي قرأها البابا تواضروس الثاني خلال طقس تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركي للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان اليوم

"يشهد دير القديس العظيم مارمينا العجائبي بمريوط أن هذه الذخيرة المقدسة هي جزء من رفات القديس العظيم ساويرس بطريرك أنطاكية تاج السريان المتنيح عام ٥٣٨ بمصر.

وجد هذا الرفات بمدينة أبو مينا الأثرية المجاورة للدير بالكنيسة التي بناها البابا أثناسيوس الرسولي حامى الإيمان القويم وهو البطريرك العشرون في سلسلة بطاركة الكرسي المرقسي حيث كان مدونًا بجوار المذبح في الجهة الأثرية فوق المزار الأثري للشهيد مارمينا بهذه الكنيسة، مرفق بهذه الوثيقة عدة وثائق:

الوثيقة الأولى من نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونيين بصعيد مصر وهو أيضًا أحد رهبان هذا الدير، دير مارمينا.

الوثيقة الثانية: وثيقة صوتية تم تفريغها كتابيًا من السيدة عفاف عزيز والتي تنيحت عام ١٩٩٦ عن ظهورات القديس لها.

الوثيقة الثالثة: من السيدة نيفين ثروت باسيلى.

الوثيقة الرابعة: معجزات القديس مع عدة أشخاص.

وإقرارًا منا بذلك نسلم هذه الوثيقة موقعة منا إلى صاحب القداسة مار اغناطيوس أفرام الثاني.

نسلمها بكل الحب والفرح ونطلب صلواته وصلوات القديس مار ساويرس من أجلنا جميعًا.

لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.

وعقب البابا تواضروس قائلًا:

هذه الوثائق وقعت منا ومن رئيس الدير ومن تلميذ البابا كيرلس الراهب القمص رافائيل آفا مينا وأيضًا من الراهب القمص ساويرس آفا مينا وكيل الدير والمسؤول عن جسد القديس في دير مارمينا.