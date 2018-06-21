التشييد العقارى: تنفيذ مشروع إسكان بتكلفة 2 مليار جنيه

قالت المهندسة انصاف على مصطفى رئيس شركة التشييد للتطوير العقارى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن محافظة القاهرة اعتمدت التقسيم الجديد للمشروع العقارى، الذى يتكلف 2 مليار جنيه بالسلام على طريق الإسماعيلية القاهرة.
وأضافت انصاف، أنه سيتم بناء 3057 وحدة سكنية بخلاف المشروعات التجارية بمساحة 5600 متر على 3 طوابق، متوقعة أن يتم طرح المشروع فور الانتهاء من أعمال الخرسانات التى ستنفذها شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم".
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