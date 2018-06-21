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التشييد العقارى: تنفيذ مشروع إسكان بتكلفة 2 مليار جنيه

الخميس، 21 يونيو 2018 07:00 ص
التشييد العقارى: تنفيذ مشروع إسكان بتكلفة 2 مليار جنيه انصاف على مصطفى
كتب عبدالحليم سالم
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قالت المهندسة انصاف على مصطفى رئيس شركة التشييد للتطوير العقارى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن محافظة القاهرة اعتمدت التقسيم الجديد للمشروع العقارى، الذى يتكلف 2 مليار جنيه بالسلام على طريق الإسماعيلية القاهرة.

وأضافت انصاف، أنه سيتم بناء 3057 وحدة سكنية بخلاف المشروعات التجارية بمساحة 5600 متر على 3 طوابق، متوقعة أن يتم طرح المشروع فور الانتهاء من أعمال الخرسانات التى ستنفذها شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم".


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مختار ابراهيم

انصاف على مصطفي

مشروعات عقارية




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