مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين بسبب العنف المرتبط بالمخدرات فى المكسيك

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

أعلن الإدعاء العام فى المكسيك، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 25 آخرين بعد وقوع سلسلة من حوادث إطلاق النار يعتقد أنها مرتبطة بتجارة المخدرات.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أن الشرطة عثرت على جثتين بجنوب العاصمة مكسيكو سيتى بعدما تلقت تقارير بشأن عملية مخدرات وطاردت المشتبهين وتعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين على دراجات نارية.

كما أعلنت الشرطة مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة آخر.

وتابعت الشبكة أن الشرطة صادرت سيارة و16 دراجة نارية، لافتة إلى أن الحادث يأتى بعد يومين من العثور على أشلاء شخصين منتشرة بأحد شوارع العاصمة.

يشار إلى أن العاصمة مكسيكو سيتى ليست متأثرة بشكل كبير بانتشار العنف المرتبط بعصابات المخدرات والمنتشر بأنحاء البلاد.