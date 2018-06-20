video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين بسبب العنف المرتبط بالمخدرات فى المكسيك

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:34 م
مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين بسبب العنف المرتبط بالمخدرات فى المكسيك الرئيس المكسيكى إنريكى بينيا نييتو
مكسيكو سيتى (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الإدعاء العام فى المكسيك، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 25 آخرين بعد وقوع سلسلة من حوادث إطلاق النار يعتقد أنها مرتبطة بتجارة المخدرات.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أن الشرطة عثرت على جثتين بجنوب العاصمة مكسيكو سيتى بعدما تلقت تقارير بشأن عملية مخدرات وطاردت المشتبهين وتعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين على دراجات نارية.

كما أعلنت الشرطة مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة آخر.

وتابعت الشبكة أن الشرطة صادرت سيارة و16 دراجة نارية، لافتة إلى أن الحادث يأتى بعد يومين من العثور على أشلاء شخصين منتشرة بأحد شوارع العاصمة.

يشار إلى أن العاصمة مكسيكو سيتى ليست متأثرة بشكل كبير بانتشار العنف المرتبط بعصابات المخدرات والمنتشر بأنحاء البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المكسيك تندد بفصل عائلات المهاجرين فى الولايات المتحدة

المكسيك

اخبار المكسيك

اخبار العالم




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة