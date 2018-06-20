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مفتى عام القدس: الأذان شعار إيمانى وتعبدى وليس مصدر إزعاج كما يدعى الاحتلال

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:52 م
مفتى عام القدس: الأذان شعار إيمانى وتعبدى وليس مصدر إزعاج كما يدعى الاحتلال القدس - أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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ندد المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، بقرار الاحتلال الإسرائيلى الذى بات يعرف بتسمية "قانون المؤذن" لترتيب الحالات التى يجوز فيها استخدام مكبرات الصوت فى رفع الأذان.

وقال حسين - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، " إن نداء (الله أكبر) الذى تصدح به مآذن المساجد هو شعار إيمانى وتعبدي، وليس مصدر إزعاج كما يدعى الاحتلال، من خلال تفكيره الشاذ والعقيم، وتدخّله السافر فى عبادات المسلمين".

واعتبر المفتى أن إعادة فتح ملف منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، واعتباره ضوضاء تصب فى خانة الإجرام والتطرف، وتعبر بوضوح عن عنصرية الاحتلال وتطرف منظماته، وإنكاره للآخر، واستباحة مقدساته، موضحا أن الدعوات للتعدى على حرية العبادة والمقدسات، تأتى فى إطار مسلسل العنجهية والعدوان الذى تنتهجه سلطات الاحتلال تجاه أصحاب الديانات السماوية الأخرى، والتحريض المتواصل ضد المساجد والكنائس، وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربى فى فلسطين واستبداله باليهودى، ضاربة بذلك عرض الحائط بالشرائع، والأعراف، والقوانين الدولية.

ودعا مفتى عام القدس، الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على المساجد والآثار الإسلامية، محذرا من خطورة ما وصلت إليه سلطات الاحتلال ومستوطنوها من عنصرية وإجرام مستفحل ضد الشعب الفلسطينى ومقدساته وأرضه وإنسانيته.

وحمل سلطات الاحتلال عواقب هذه الاستفزازات، التى تؤجج نار الكراهية والحقد فى المنطقة، وتنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها.

من ناحية أخرى، أصيب شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عقب إطلاق النار على مركبته، عند قرية أم سلمونة قرب بيت فجار جنوبى بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن جنود الاحتلال المتمركزين على مفرق عصيون الرابط بين محافظتى الخليل وبيت لحم أطلقوا النار صوب مركبة فلسطينية؛ ما أدى إلى إصابة الشاب أحمد ناصر ثوابتة (27 سنة) برصاصة فى الظهر، نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات الخليل لتلقى العلاج.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدات بيت فجار، وأم سلمونة، وتقوع، وتقوم بتفتيش المركبات.

وفى سياق آخر، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى بهدم 7 آبار مياه فى بلدة تقوع جنوبى بيت لحم، بحجة البناء بدون ترخيص.

 


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