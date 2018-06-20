مرشح رئاسى ليبى: الجضران واجهة لتنظيم القاعدة المدعوم من قطر

كتب أحمد جمعة

قال المرشح الرئاسى الليبى، عارف النايض إن الإرهابى إبراهيم الجضران بدعمه لسرايا القاعدة واستعانته بالمعارضة التشادية، أصبح مجرد واجهة لتنظيم القاعدة المدعوم من قطر، مؤكدا أن قبائل المغاربة وورفلة وورشفانة والتبو وغيرها قبائل ليبية أنبل وأحكم من أن تساهم فى خراب الوطن وإتلاف قوت الليبيين.

وتوقع النايض، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، سحق الجيش الليبى لفلول القاعدة قريباً جداً من درنة إلى الهلال النفطى إلى طرابلس إلى الجنوب، بتضافر جهود كل قبائل ومدن ليبيا مع الجيش الليبى، مرجحا إجراء الانتخابات حسب موعدها المتفق عليه فى باريس ديسمبر 2018.

وأكد النايض أن ما يقوم به الجضران بدعم من قطر محاولات فاشلة لتعطيل تجديد الشرعية بصناديق الانتخابات، داعيا الأطراف الأربعة المجتمعة فى باريس أن تسرع فى الاستعداد للانتخابات، حسب الاتفاق الموقع.

وحيا المرشح الرئاسى الليبى جهود كل الليبيين الشرفاء من عسكريين ومدنيين ودفاع مدنى وإداريين بالمؤسسة الوطنية للنفط على مجهوداتهم من أجل حماية ليبيا وثرواتها وبنيتها التحتية.