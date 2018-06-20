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محافظة القاهرة: لا صحة لوجود تذكرة أتوبيس نقل عام بـ8 جنيهات

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:20 م
محافظة القاهرة: لا صحة لوجود تذكرة أتوبيس نقل عام بـ8 جنيهات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ــ ماجد تمراز
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نفى اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، ما تردد حول أن هناك تذكرة أتوبيس تابع لهيئة النقل العام وصل سعرها إلى 8 جنيهات، مشيرا إلى أن تذاكر أتوبيسات الهيئة تم رفعها لتصبح "3 جنيهات، 4 جنيهات، 5 جنيهات" فقط.
 
وأضاف  السكرتير العام، أن الأتوبيس الذى تصل تذكرته إلى 4 جنيهات فهو الأتوبيس الذى يقطع مسافة تتراوح من 40 كم وحتى 60 كم، موضحا أن الأتوبيسات التى تقطع هذه المسافة هى التى تربط وسط القاهرة بالمدن الجديدة، وبالتالى فإن الأتوبيسات التى بربط القاهرة بالتجمع الخامس والعبور ومدينة 6 أكتوبر تذكرتها 5 جنيهات.
 
وأوضح "الشيخ"، أن التذكرة وفقا لمسافة الخط  وليس للون الأتوبيس كمان كان سابقا، موضحا أن الأتوبيس الذى تصل تذكرته إلى 3 جنيهات فيقطع 30كم فأقل، أما الأتوبيس الذى يقطع من 30 كم وحتى 40 كم فتذكرته بـ 4 جنيهات.
 
 

 


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