video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:15 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

قوات الجيش الليبى تتقدم فى درنة لتحاصر الإرهابيين بمنطقة المغار

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:13 م
قوات الجيش الليبى تتقدم فى درنة لتحاصر الإرهابيين بمنطقة المغار قوات الجيش الليبى
طرابلس (أ ش أ)
إضافة تعليق

استطاعت قوات الجيش الوطنى الليبى أن تتقدم إلى مزيد من المناطق فى درنة، لتحاصر الإرهابيين فى منطقة المغار وسط المدينة.

وقالت مصادر عسكرية - فى تصريحات لقناة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء - " إن القوات لا تستخدم الأسلحة الثقيلة حفاظا على أرواح المدنيين فى درنة، وأن تحرير المدينة سيتم خلال 48 ساعة.

وأوضحت أن نحو 50 إرهابيا من بينهم أجانب، يتحصنون فى حى المغار مع عدد من عناصر داعش، مشيرة إلى أن المساحة التى يسيطر عليها مسلحو القاعدة فى درنة تبلغ نحو 1500 متر مربع.

وتتواصل الاشتباكات بشكل متقطع بين مسلحى القاعدة والجماعات المتشددة، والجيش الوطنى الليبي، الذى يسعى لاستعادة المدينة.

ويركز الجيش الوطنى عملياته العسكرية على آخر مناطق سيطرة الإرهابيين، بعد استعادة معظم أحياء المدينة منذ انطلاق عملياته العسكرية قبل أسابيع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الجيش الليبى يعثر على أختام لتنظيم داعش ومتفجرات فى مدينة درنة

الجيش الليبى ينفى اعتقال سائق "بن لادن" ويحذر من شائعات "التواصل الاجتماعى"

ليبيا

اخبار ليبيا

الجيش الليبى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة