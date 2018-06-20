قوات الجيش الليبى تتقدم فى درنة لتحاصر الإرهابيين بمنطقة المغار

طرابلس (أ ش أ)

استطاعت قوات الجيش الوطنى الليبى أن تتقدم إلى مزيد من المناطق فى درنة، لتحاصر الإرهابيين فى منطقة المغار وسط المدينة.

وقالت مصادر عسكرية - فى تصريحات لقناة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء - " إن القوات لا تستخدم الأسلحة الثقيلة حفاظا على أرواح المدنيين فى درنة، وأن تحرير المدينة سيتم خلال 48 ساعة.

وأوضحت أن نحو 50 إرهابيا من بينهم أجانب، يتحصنون فى حى المغار مع عدد من عناصر داعش، مشيرة إلى أن المساحة التى يسيطر عليها مسلحو القاعدة فى درنة تبلغ نحو 1500 متر مربع.

وتتواصل الاشتباكات بشكل متقطع بين مسلحى القاعدة والجماعات المتشددة، والجيش الوطنى الليبي، الذى يسعى لاستعادة المدينة.

ويركز الجيش الوطنى عملياته العسكرية على آخر مناطق سيطرة الإرهابيين، بعد استعادة معظم أحياء المدينة منذ انطلاق عملياته العسكرية قبل أسابيع.