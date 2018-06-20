video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:27 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

"فوكس نيوز": كوريا الشمالية تعتزم إرسال بقايا جثامين عشرات الجنود الأمريكيين إلى بلادهم

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:03 ص
"فوكس نيوز": كوريا الشمالية تعتزم إرسال بقايا جثامين عشرات الجنود الأمريكيين إلى بلادهم رفات ضحايا _ صورة أرشيفية
واشنطن أ ش أ
إضافة تعليق

قال اثنان من مسئولى وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، إن حوالى 200 مجموعة من بقايا جثامين جنود أمريكيين بات من المتوقع أن يتم إرسالهم من كوريا الشمالية إلى مقر الأمم المتحدة فى كوريا الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المسؤولان، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن بقايا جثامين الجنود سيتم شحنها إلى هاواي؛ ليتم فحصها من قِبل السلطات المختصة، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن، منذ أيام، اعتزام بيونج يانج تحويل بقايا جثامين جنود أمريكيين إلى الولايات المتحدة بعد لقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

جدير بالذكر أن ذلك يأتى بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تعليقها لتدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. كوريا الشمالية والصين تتوصلان إلى تفاهم بشأن نزع الأسلحة النووية

فوكس نيوز

كوريا الشمالية

إرسال بقايا جثامين

جنود أمريكيين

أمريكا




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة