"فوكس نيوز": كوريا الشمالية تعتزم إرسال بقايا جثامين عشرات الجنود الأمريكيين إلى بلادهم

واشنطن أ ش أ

قال اثنان من مسئولى وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، إن حوالى 200 مجموعة من بقايا جثامين جنود أمريكيين بات من المتوقع أن يتم إرسالهم من كوريا الشمالية إلى مقر الأمم المتحدة فى كوريا الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المسؤولان، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن بقايا جثامين الجنود سيتم شحنها إلى هاواي؛ ليتم فحصها من قِبل السلطات المختصة، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن، منذ أيام، اعتزام بيونج يانج تحويل بقايا جثامين جنود أمريكيين إلى الولايات المتحدة بعد لقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

جدير بالذكر أن ذلك يأتى بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تعليقها لتدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية.