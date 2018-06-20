ضبط 5 متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالمحافظة.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من، المتهم "محمد.م.ن"20 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 97 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سيد.م.ع"39 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 145 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "أحمد.م.ال"31 عاما عاطل ومقيم حى السلام بحوزته 230 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "حسن .ن.ا"27 عاما دبلوم صنايع مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش، والمتهم "محمد.ع.س"44 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 75 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول .

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.