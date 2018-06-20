ضبط 130 ألف لتر سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب منتجات البترول المدعمة بالتزامن تحريك أسعار الوقود.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس الرقابة التجارية عن ضبط أحد محطات البنزين بمركز بدر وذلك لقيام صاحبها بالتصرف فى كمية 55000 لتر بنزين 80 وكمية 35000 لتر سولار لبيعها فى السوق السوداء بإجمالى قدرة 90000 لتر وذلك للتربح والكسب غير المشروع.

وتم التحفظ على سجل الحركة الخاص بالمحطة وتحرير المحضر اللازم.

كما تم ضبط ع ف ك 50 سنة صاحب محطة وقود سيارات بمركز حوش عيسى لإدارته المحطة بدون ترخيص وكذا بتجميع كميه 10000 لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد محطات تموين السيارات بمركز بدر وذلك لقيام المسئول عنها بتجميع كمية قدرها 4000 لتر بنزين 80 من السوق السوداء بغرض إعادة البيع للتربح والكسب غير المشروع.

وضبط ع ح 42 سنة المدير المسئول عن محطة تموين سيارات بمركز بدر لقيامه بتجميع كميه 1000 لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط م ع ع 37 سنة سائق سيارة نقل ومقيم مركز وادى النطرون لقيامه بتجميع 118 إسطوانة بوتاجاز منزليه لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط محطة وقود غير مرخصة وتحت الإنشاء بطريق أبو فرهاش مجمع بها 15000 لتر سولار بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وكذلك ضبط محطة وقود غير مرخصة بقرية أبو شعيشع وبها كميات 10000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء.