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ضبط لص بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من مقر شركة إلحاق عمالة بالخارج

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:45 م
ضبط لص بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من مقر شركة إلحاق عمالة بالخارج المتهم وأمامه المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية فى القاهرة من القبض على لص، متهم بسرقة أجهزة إلكترونية من مقر شركة إلحاق عمالة بالخارج، بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل من "حسام الدين أحمد" 44 سنة، مدير شركة لإلحاق العاملين بالخارج بدائرة القسم ومقيم الصف / جيزة باكتشافه كسر باب الشركة عمله وسرقة 4 شاشات كمبيوتر ماركات مختلفة، وهاتف محمول ماركة بلاك بيرى، وشاشة تليفزيون ماركة lG، وجهاز ريسيفر، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف على باب الشركة وبعثرة محتوياتها تحرر عن ذلك المحضر رقم 7849 لسنة 2018م جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "تامر ر" 38 سنة ومقيم 82 شارع خالد بن الوليد من عزبة البكرى شبرا الخيمة أول / قليوبية، والسابق اتهامه فى القضية رقم 979 لسنة 2007م العمرانية / جيزة " سلاح بدون ترخيص"

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده اسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب"، وأقر بانه نظرا لمروره بضائقة مالية ولسابقة عمله بذات المنطقة وعلمه بعدم وجود حارس بالعقار الكائن به الشركة محل الواقعة خطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك توجه للشركة محل الواقعة وقام بكسر الباب وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات وفر هاربا.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.


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