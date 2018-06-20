رئيس السكة الحديد للخدمات: حققنا 234 مليونًا إيرادات العام الماضى

أكد اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة أن إيرادات الشركة بلغت العام الماضى 234 مليون جنيه مقابل 237 مليون جنيه خلال العام السابق، بسبب الظروف التى تعرضت لها وسحب بعض خدمات القطارات منها.

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أن سحب خدمة نظافة قطارات الإسبانى منها من قبل رئيس هيئة السكة الحديد السابق وإسنادها إلى شركة خاصة بجانب خدمات نظافة القطارات المميزة والمطورة أضر بإيرادات الشركة، لافتا إلى أن القرارات الخاطئة من قبل رئيس الهيئة السابق عالجها الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وأوضح حتاتة أن رغم القرارات التى كانت تستهدف الإضرار بالشركة إلا أنها استطاعت الصمود وعدم تحقيق خسائر العام الماضى، وتستهدف زيادة إيراداتها وتحقيق أرباح خلال العام الجارى لا تقل عن 20 مليون جنيه مع إعادة الخدمات التى كان تم سحبها منها.