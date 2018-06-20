video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:47 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس السكة الحديد للخدمات: حققنا 234 مليونًا إيرادات العام الماضى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:00 ص
رئيس السكة الحديد للخدمات: حققنا 234 مليونًا إيرادات العام الماضى اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أكد اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة أن إيرادات الشركة بلغت العام الماضى 234 مليون جنيه مقابل 237 مليون جنيه خلال العام السابق، بسبب الظروف التى تعرضت لها وسحب بعض خدمات القطارات منها.

 

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أن سحب خدمة نظافة قطارات الإسبانى منها من قبل رئيس هيئة السكة الحديد السابق وإسنادها إلى شركة خاصة بجانب خدمات نظافة القطارات المميزة والمطورة أضر بإيرادات الشركة، لافتا إلى أن القرارات الخاطئة من قبل رئيس الهيئة السابق عالجها الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

 

وأوضح حتاتة أن رغم القرارات التى كانت تستهدف الإضرار بالشركة إلا أنها استطاعت الصمود وعدم تحقيق خسائر العام الماضى، وتستهدف زيادة إيراداتها وتحقيق أرباح خلال العام الجارى لا تقل عن 20 مليون جنيه مع إعادة الخدمات التى كان تم سحبها منها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل يترأس اجتماع شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة

ماذا تقول الصحافة العالمية اليوم.. واشنطن بوست لا وجود للافتة تدعو لمحرقة إسلامية فى مسيرات بولندا.. صحفية بريطانية تتهم فيسبوك بسرقة مجهود الصحفيين.. وشركة إسبانية تحصل على عقد مع شركة السكك الحديدية الوطنية

إجراءات حاسمة لحل أزمات السكة الحديد بعيدا عن المسكنات.. هشام عرفات: سنتعاقد مع شركة السكك الحديدية الفرنسية لمراقبة تشغيل القطارات وصيانتها.. ويؤكد: ستكون مسئولة عن تقديم الدعم الفنى وتقييم أداء القيادات

السكة الحديد

السكة الحديد للخدمات

عمال النظافة

نظافة القطارات




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة