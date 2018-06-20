حبس مسجل خطر ضبط بحوزته كمية من البانجو فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس بالشرقية برئاسة، محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس "حسين م ح" مسجل خطر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته مواد مخدرة وسلاح نارى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد نجاح الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، ومعاونه النقيب محمد أشرف، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، بناء على معلومات وتحريات سرية من ضبط "حسين م ح" 34 سنة، مسجل شقى خطر، ومقيم بالسعادات مركز بلبيس، بحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر البانجو تزن حوالى 15 كيلو جراما.

وتبين أن المتهم من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ومن أشهر مروجى المواد المخدرة بدائرة المركز، وصادر بشأنه حكم بالإعدام شنقا، فى قضية مخدرات، وأحكام بالسجن 60 سنة، حيازة سلاح ومواد مخدرة، كما سبق وأطلق النيران على الشرطة أثناء محاولة ضبطه، وتم التحفظ على على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت حبسه علي ذمة التحقيقات.