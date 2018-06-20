video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:08 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطلين قتلا شابا بتحريض من والدته بعد سرقتها لشراء مخدرات ببولاق

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:36 م
تجديد حبس عاطلين قتلا شابا بتحريض من والدته بعد سرقتها لشراء مخدرات ببولاق محكمة جنوب الجيزة
كتب ــ أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطلين وربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام العاطلين بقتل شاب بعدما تعديا عليه بالضرب المبرح، واتهام ربة المنزل (والدة الضحية)، بتحريضهم على نجلها؛ لرغبتها فى تأديبه نتيجة سرقته مبلغ مالى منها وشرائه مواد مخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل قتل شابين لعاطل بعد تعديهما عليه بالضرب المبرح تأديبًا له، حيث تبين أن والدة المتوفى وراء تحريض الجناة لضرب ابنها انتقامًا منه، بعدما سرق منها مبلغ مالى واشترى به مواد مخدرة.

وتابعت التحقيقات، أن الجناة ترصدوا المجنى عليه وتمكنوا من تقييده والتعدى عليه بالضرب المبرح تنفيذًا لأوامر والدته، وهو ما أسفر عن إصابته بكدمات وكسور وسحجات بمناطق متفرقة من جسده، أسفرت عن وفاته.

وأضافت التحقيقات، أنه تم نقل الشاب للمستشفى العام ببولاق إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وادعت والدته انه توفى نتيجة حادث سير، حيث صدمته دراجة بخارية وهو ما ثبت عدم صحته.

وبالتحري تبين أن المجني عليه سرق من والدته مبلغا ماليا دون علمها، واشترى به مواد مخدرة، ما دفعها للاستعانة بشابين لمعاقبته، إلا أنه فارق الحياة نتيجة لذلك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحراء جنوب الجيزة مأوى لتجار المخدرات والأسلحة ومخازن السيارات المسروقة.. العناصر الإجرامية تستغل الدروب الصحراوية بالصف وأطفيح للهرب من قبضة الأمن.. عصابات وراء رواجها.. وشباب العائلات يرفعون شعار لا للمخدرات

اخبار الحوادث

حوادث

بولاق

سرقة

تجارة المخدرات

اخبار مصر




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة