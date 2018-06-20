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الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:41 ص
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اليوم.. مصر للطيران تنظم 15 رحلة لعودة 2936 معتمرا بعد أداء مناسك العمرة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:31 ص
اليوم.. مصر للطيران تنظم 15 رحلة لعودة 2936 معتمرا بعد أداء مناسك العمرة مصر للطيران
كتبت ــ رحاب نبيل
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تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 15 رحلة جوية قادمة من السعودية إلى مطار القاهرة الدولي، لعودة 2936 معتمرا إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان.
 
ومن المقرر أن يستقبل مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، 11 رحلة من مطار جدة، و4 رحلات من المدينة المنورة، بإجمالي 2936 معتمرا.
 
وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.
 
كانت الشركة الوطنية مصر للطيران أعلنت أن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضي المقدسة ستشهد كثافة في التشغيل، حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أي بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.
 
 
 
 
 
 
 

 


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