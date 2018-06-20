المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

كتب رضا حبيشى

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والهيئة القومية للأنفاق، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، غلق تشغيل محطة المرج الجديدة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو ولمدة 5 أشهر، استكمالا لخطة التطوير التى بدأتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فى النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتخفيف المعاناة عن ركاب محطة المرج الجديدة نظراً لما تعانيه المحطة من تكدس شديد لركاب المترو.

وأكد أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمى لشركة مترقررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والهيئة القومية للأنفاق، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، غلق تشغيل محطة المرج الجديدة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو ولمدة 5 أشهر، استكمالا لخطة التطوير التى بدأتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فى النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتخفيف المعاناة عن ركاب محطة المرج الجديدة نظراً لما تعانيه المحطة من تكدس شديد لركاب المترو.

وأكد أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق وفق بيان صحفى، أن غلق المحطة يأتى ضمن أعمال التطوير التى تستهدف إزدواج المسافة بين محطتى المرج القديمة - المرج الجديدة بهدف تقليل زمن التقاطر بين المحطتين ليكون 3.5 دقائق بدلا من 10 دقائق.

وأشار عبد الهادى أنه تزامناً مع إزدواج المسافة بين المحطتين، جارى الانتهاء من تحويل محطة المرج الجديدة من محطة سطحية إلى محطة علوية مزودة بسلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مؤكدا أنه سيتم غلق المحطة حتى تتمكن الشركات المنفذة من إنهاء أعمال التشطيبات النهائية بمحطة المرج الجديدة وتجهيزها لاستقبال جمهور الركاب.

وأضاف المتحدث الرسمى للمترو أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة لتوفير وسائل نقل عام بين المحطتين أثناء فترة التوقف تسهيلاً على جمهور الركاب.

وأهابت إدارة شركة المترو بالمواطنين التعاون معها من أجل الانتهاء بشكل سريع من كل الأعمال بالمحطة وحتى يتسنى للشركة تقديم خدمة مميزة يشعر بها جمهور الركاب.

وأكد أحمد عبد الهادى بأن شركة المترو أتخذت بعض الإجراءات بالتنسيق مع إدارة شرطة مترو الأنفاق وتتضمن الآتى: -

- تجهيز رصيف المرج المؤقتة ليكون بمثابة محطة انتهائية وخروج الركاب وكذلك إعداد صالة الخروج بمحطة المرج القديمة لتكون صالة دخول فقط وتجهيز مكتب للتذاكر بها وكذلك تجهيز 2 مكتب تذاكر على رصيف شبين القديم ليصبح إجمالى عدد المنافذ بالمحطة 23 منفذ كما يوجد 2 منفذ احتياطى بالصالة الأساسية.

- جارى تجهيز الرصيف المؤقت بتركيب 14 بوابة خروج منها 5 بوابات كارت ذكى + عدد 9 بوابة مغناطيسية، بالإضافة إلى أعمال الإنارة والتهوية المطلوبة للرصيف المؤقت وعمل تغطية لمناطق بوابات الخروج بإنشاء مظلات معدنية بها وعمل سلالم ثابتة أمام بوابات الخروج بالشارع.

- سيتم نقل أجهزة x-RAY والبوابات الأمنية من محطة المرج الجديدة إلى محطة المرج القديمة فور إغلاقها .

- جارى تركيب شبكة كاميرات مراقبة محلية بالمحطة المؤقتة وكذلك اذاعه داخلية بالرصيف .

- جارى الانتهاء من تجهيز الغرفتين المتواجدتين بالرصيف لتشغيل مكتب للشرطة ومكتب للتشغيل وتوصيل المياه والصرف الصحى للمحطة .

- تم الاتفاق بين شركة المترو والهيئة القومية للأنفاق على تواجد استشارى تشغيل طوال فترة التشغيل التجريبى (شهرين) لضمان وسلامة التشغيل .

- تم التنسيق مع المحافظة وهيئة النقل العام من اجل توفير مينى باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المحطة المؤقتة والعكس .

- جارى عمل رسائل مسجلة لإذاعتها بمحطة المرج الجديدة للتنويه على جمهور الركاب لتوضيح كلا من تاريخ وأسباب غلق المحطة وذلك أبتداء من يوم 18/6/2018 وذلك حرصا من شركة المترو على التواصل مع جمهور الركاب .

و الأنفاق وفق بيان صحفى، أن غلق المحطة يأتى ضمن أعمال التطوير التى تستهدف إزدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة - المرج الجديدة بهدف تقليل زمن التقاطر بين المحطتين ليكون 3.5 دقائق بدلا من 10 دقائق.

وأشار عبد الهادى أنه تزامناً مع إزدواج المسافة بين المحطتين، جارى الانتهاء من تحويل محطة المرج الجديدة من محطة سطحية إلى محطة علوية مزودة بسلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مؤكدا أنه سيتم غلق المحطة حتى تتمكن الشركات المنفذة من إنهاء أعمال التشطيبات النهائية بمحطة المرج الجديدة وتجهيزها لاستقبال جمهور الركاب.

وأضاف المتحدث الرسمى للمترو أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة لتوفير وسائل نقل عام بين المحطتين أثناء فترة التوقف تسهيلاً على جمهور الركاب.

وأهابت إدارة شركة المترو بالمواطنين التعاون معها من أجل الانتهاء بشكل سريع من كل الأعمال بالمحطة وحتى يتسنى للشركة تقديم خدمة مميزة يشعر بها جمهور الركاب.

وأكد أحمد عبد الهادى بأن شركة المترو أتخذت بعض الإجراءات بالتنسيق مع إدارة شرطة مترو الأنفاق وتتضمن الآتى :-

- تجهيز رصيف المرج المؤقتة ليكون بمثابة محطة انتهائية وخروج الركاب وكذلك إعداد صالة الخروج بمحطة المرج القديمة لتكون صالة دخول فقط وتجهيز مكتب للتذاكر بها وكذلك تجهيز 2 مكتب تذاكر على رصيف شبين القديم ليصبح إجمالى عدد المنافذ بالمحطة 23 منفذ كما يوجد 2 منفذ احتياطى بالصالة الأساسية.

- جارى تجهيز الرصيف المؤقت بتركيب 14 بوابة خروج منها 5 بوابات كارت ذكى + عدد 9 بوابة مغناطيسية، بالإضافة إلى أعمال الإنارة والتهوية المطلوبة للرصيف المؤقت وعمل تغطية لمناطق بوابات الخروج بإنشاء مظلات معدنية بها وعمل سلالم ثابتة أمام بوابات الخروج بالشارع.

- سيتم نقل أجهزة x-RAY والبوابات الأمنية من محطة المرج الجديدة إلى محطة المرج القديمة فور إغلاقها .

- جارى تركيب شبكة كاميرات مراقبة محلية بالمحطة المؤقتة وكذلك اذاعه داخلية بالرصيف .

- جارى الانتهاء من تجهيز الغرفتين المتواجدتين بالرصيف لتشغيل مكتب للشرطة ومكتب للتشغيل وتوصيل المياه والصرف الصحي للمحطة .

- تم الاتفاق بين شركة المترو والهيئة القومية للأنفاق على تواجد استشاري تشغيل طوال فترة التشغيل التجريبي (شهرين) لضمان وسلامة التشغيل .

- تم التنسيق مع المحافظة وهيئة النقل العام من اجل توفير مينى باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المحطة المؤقتة والعكس .

- جارى عمل رسائل مسجلة لإذاعتها بمحطة المرج الجديدة للتنويه على جمهور الركاب لتوضيح كلا من تاريخ وأسباب غلق المحطة وذلك أبتداء من يوم 18/6/2018 وذلك حرصا من شركة المترو على التواصل مع جمهور الركاب .