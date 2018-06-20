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المتحدث باسم الخارجية: مصر تؤكد التزامها الأخلاقى والقانونى تجاه اللاجئين

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:02 م
المتحدث باسم الخارجية: مصر تؤكد التزامها الأخلاقى والقانونى تجاه اللاجئين المستشار أحمد أبو زيد
كتبت – شرويت ماهر
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أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه يجب على المجتمع الدولى، تقاسم أعباء استضافة اللاجئين ودمجهم فى المجتمع.

وكتب السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" في اليوم العالمي للاجئين، مصر تؤكد أهمية تقاسم المجتمع الدولي لأعباء استضافة اللاجئين في إطار من المسئولية المشتركة".

وتابع أحمد أبو زيد :"نجدد التزامنا الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين على أراضينا، وحرصنا على دمجهم في المجتمع رغم ما يرتبه ذلك من أعباء وصعوبات اقتصادية".

المتحدث باسم الخارجية
 

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المتحدث باسم الخارجية

اليوم العالمى للاجئين

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