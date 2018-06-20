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الشرطة الألمانية: الهجوم البيولوجى المحبط الأسبوع الماضى يشكل تهديدا حقيقيا

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:44 م
الشرطة الألمانية: الهجوم البيولوجى المحبط الأسبوع الماضى يشكل تهديدا حقيقيا الشرطة الألمانية
برلين (أ ش أ)
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أكد قائد الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية هولجر موينش، اليوم الأربعاء، أن الهجوم بسلاح بيولوجى الذى كان مواطن تونسى يخطط له وتم إحباطه الأسبوع الماضى، كاد أن يشكل تهديدا حقيقيا.

وقال قائد الشرطة - فى تصريح لمحطة (آر.بى.بى إنفوراديو) العامة الألمانية - "كانت هناك استعدادات ملموسة لمثل هذا الهجوم بما يمكن أن يطلق عليه "قنبلة بيولوجية".. كاشفا عن أن المشتبه به سعى للحصول على المشورة بشأن كيفية إنتاج مثل هذا السلاح على شبكة الإنترنت".

وكانت الشرطة الألمانية فى مدينة كولونيا قد ألقت القبض على رجل تونسى وزوجته الأسبوع الماضى بعد العثور على مادة (الريسين) السامة فى شقتهما.. وقال المدعى العام الألمانى "إن المعتقل التونسى (29 عاما) يشتبه وبقوة أنه كان بصدد صنع سلاح بيولوجى".

 


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