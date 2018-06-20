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السيطرة على حريق التهم واجهة 3 منازل بقرية الجبيرات فى سوهاج

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:42 م
السيطرة على حريق التهم واجهة 3 منازل بقرية الجبيرات فى سوهاج حريق - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت نقطة إطفاء نزلة القاضى بغرب طهطا شمال محافظة سوهاج بإشراف العميد علاء نمشه مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب منذ قليل بواجهة 3 منازل بالقرية، مما نتج عنه احتراق محتويات محل بقاله بالكامل وواجهة مطعم لإعداد الوجبات السريعة دون حدوث خسائر فى الأرواح.

 

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بواجهة 3 منازل بقرية الجبيرات دائرة مركز طهطا وتمكن القوات من السيطرة عليه.

 

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى وقادها الرائد أحمد أبو سديرة رئيس مباحث مركز شرطة طهطا والنقيب عمر أبو عقرب معاون مباحث المركز بنشوب حريق بمنزل ملك محمد. إ وامتدت النيران إى واجهة منزلين مجاورين ملك خليفة. م. ع زكمال. م. م نتج عن الحريق احتراق محل بقاله بالكامل وواجهة محل لتحضير الوجبات السريعة دون حدوث إصابات.

 

ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى من منزل الأول جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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