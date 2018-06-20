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إيران: مقترحات أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووى غير كافية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:20 ص
إيران: مقترحات أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووى غير كافية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
لندن (رويترز)
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نقلت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى قوله اليوم الثلاثاء إن المقترحات الأوروبية الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووى بعد انسحاب الولايات المتحدة لا ترضى طهران مشيرة إلى أنه حذر من أن كل الأطراف ستخسر إذا أقدم الغرب على تهميش دور بلاده.

وقالت الوكالة إن صالحى عبر عن عدم رضا إيران تجاه المقترحات الأوروبية خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ونقلت الوكالة عن صالحى قوله "إذا استمر ذلك فسوف تخسر كل الأطراف" وذلك فى إشارة إلى دور إيران الإقليمى المهم.

 


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