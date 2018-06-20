video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل ترحب بقرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:07 ص
إسرائيل ترحب بقرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان نتنياهو
(أ ف ب)
إضافة تعليق

رحبت إسرائيل الاربعاء بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك على خلفية اتهامه بالانحياز ضد الدولة العبرية، مكررة انه "جهة منحازة ومعادية".

وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، وقالت "نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل اعضاء في منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحوّل حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو في بيان لمكتبه الأربعاء أن "قرار الولايات المتحدة الانسحاب من هذه المنظمة المنحازة يشكل تصريحا لا لبس فيه بانه قد طفح الكيل".

وشكر نتانياهو للرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو والسفيرة نيكي هيلى "قرارهم الذي يرفض نفاق مجلس حقوق الإنسان الأممى وأكاذيبه"، معتبرا انه "على مدار سنوات طويلة أثبت المجلس أنه جهة منحازة وعدائية ومعادية لإسرائيل تخون مهمتها وهي الدفاع عن حقوق الإنسان".

واضاف "بدلا من التركيز على أنظمة تنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، يركز المجلس بشكل مهووس على إسرائيل وهى الدولة الديموقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وسارع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس إلى إبداء أسفه للقرار الأمريكى، معتبرا أنه كان "من الأفضل بكثير" لو بقيت واشنطن عضوا فى هذه الهيئة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا.

ودائما ما انتقدت الولايات المتحدة المجلس على إدراجه ممارسات اسرائيل فى الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث ما يجعل الدولة العبرية الوحيدة التى يتم تخصيص بند ثابت لها على جدول الأعمال يعرف بالبند السابع.

ورفضت الولايات المتحدة الانضمام إلى المجلس لدى انشائه عام 2006 في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن الذي كان جون بولتون مندوبه إلى الأمم المتحدة. وحاليا يشغل بولتون المشكك فى الأمم المتحدة، منصب مستشار ترامب للأمن القومى، ولم تنضم واشنطن إلى المجلس إلا بعد وصول باراك أوباما إلى سدة الحكم فى البيت الأبيض.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصليب الأحمر: استخدام إسرائيل للرصاص الحى يتسبب فى "أزمة غير مسبوقة" بغزة

مسئول أمريكى: إسرائيل هى من قصفت بلدة الهرى فى شرق سوريا

نشطاء سوريون: قطع أثرية تختفى من دمشق وتظهر فى إسرائيل

إسرائيل ترفض التعليق على اعلان واشنطن تحميلها مسؤولية غارة في سوريا

الولايات المتحدة تنحاز للإحتلال وتنسحب من "حقوق الإنسان الدولى".. مندوبة ترامب بالأمم المتحدة تتهم المجلس بالانحياز ضد تل أبيب.. والمطالب بفتح تحقيق فى سقوط ضحايا غزة واتهام جيش إسرائيل بالعنف وراء غضب واشنطن

اخبار عالميه

اخبار عربيه

نتنياهو

اسرائيل

حقوق الانسان




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة