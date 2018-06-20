إحباط محاولة اختطاف أحد الأطفال وضبط الجناة بشبين القناطر

محمود عبد الراضي - تامر البطريقى

تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بمديرية أمن القليوبية، أثناء تفقدها للحالة الأمنية بناحية قرية القلزم بدائرة المركز، من رصد قيام الأهالى بمطاردة دراجة نارية يستقلها شخصين قاما بخطف أحد الأطفال وفروا هاربين.

على الفور قامت القوة الأمنية بمطاردة المتهمان وتمكنت من ضبط "محمد.ص.م"، 34 سنة، حداد مسلح، و"محمد.خ.س"، 18 سنة، خراط "نجل شقيقة المتهم الأول"، ومقيمان بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة، حال استقلالهما دراجة نارية قيادة المتهم الأول وضبط بحوزتهما سلاح أبيض وبرفقتهما الطفل المختطف، 6 سنوات.

وبمواجهة المتهمان اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من "تامر.ج.ع"، 33 سنة، ترزى، لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إعادة ابنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.