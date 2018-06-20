أسعار النفط اليوم الأربعاء 20-6-2018 برنت يسجل 75.48 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 20-6-2018، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 75.48 دولار للبرميل ، وزادت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط لتسجل 65.43 دولار.

انخفاض المخزونات الأمريكية

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية ثلاثة ملايين برميل إلى 430.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهى فى 15 يونيو، وفقا للتقرير الأسبوعى لمعهد البترول الأمريكى يوم الثلاثاء.

وقال المتعاملون إن تراجعا فى الإمدادات الليبية نتيجة لانهيار صهريج تخزين تقدر سعته بأربعمئة ألف برميل قد ساعد أيضا فى دفع الأسعار للصعود.

لكن ما يلقى بظلاله حقا على السوق هو اجتماع فيينا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع بعض المنتجين الآخرين مثل روسيا لمناقشة المعروض يوم 22 يونيو، وتقترح السعودية، أكبر منتج فى أوبك، وروسيا غير العضو فى المنظمة تخفيف تخفيضات الإنتاج تدريجيا لكن أعضاء أوبك إيران والعراق وفنزويلا والجزائر يعارضون ذلك.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة للبت فى سياسة الإنتاج وسط دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين لتهدئة أسعار النفط ومن ثم دعم الاقتصاد العالمى عن طريق إنتاج المزيد من الخام.

روسيا تقترح زيادة الإنتاج

كانت روسيا اقترحت زيادة الإنتاج من أوبك ومن خارجها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، وهو ما ينهى من الناحية العملية تخفيضات الإنتاج الراهنة التى تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا وساهمت فى إعادة التوازن للسوق على مدى الثمانية عشرة شهرا الماضية ورفعت أسعار النفط إلى 75 دولارا للبرميل. وكان سعر النفط انخفض إلى 27 دولارا للبرميل فى عام 2016.

وتعارض إيران وفنزويلا والجزائر والعراق الأعضاء فى أوبك أى تخفيف فى تخفيضات الإنتاج خشية أن يؤدى ذلك لتعثر الأسعار.

غير أن أوبك ربما تتوصل لاتفاق فى اللحظة الأخيرة يوم الجمعة بشأن توافق على خفض زيادة الإنتاج لأقل من مليون برميل يوميا حسبما ذكرت مصادر فى المنظمة.

وقال مسؤول إيرانى كبير اليوم الأربعاء، إن أوبك يتعين عليها أن تُبقى على الاتفاق الراهن بشأن خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام الحالى نظرا لمعارضة إيران لزيادة الإنتاج.

وقال حسين كاظم بور، محافظ إيران فى أوبك:"لدينا اتفاق ما زال ساريا“، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق سيخضع لتعديل يوم الجمعة". ويسرى اتفاق خفض الإمدادات حتى نهاية 2018.

وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع اجتماعا سهلا يوم الجمعة ”سنرى.. ابقوا متأهبين“.

الهند تحث أوبك على سد نقص الإمدادات

وحثت الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط فى العالم، الدول الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء على سد نقص فى الإمدادات وضمان استدامة أسعار النفط حيث تؤثر السياسة على إمدادات بعض المنتجين.

ويواجه العالم على الأرجح انخفاضا فى صادرات النفط القادمة من إيران ثالث أكبر منتج فى أوبك، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم فى عام 2015 وتعهد بتجديد العقوبات على طهران.

قال وزير النفط الهندى دارمندرا برادان، خلال جلسة نقاش فى فيينا الظروف السياسية، والتى تكون فى بعض الأحيان داخلية وفى أحيان أخرى خارجية، تسفر عن نقص فى إمدادات بعض الدول. نتوقع من أوبك وأعضاؤها التزاما بالتدخل (و) سد الفجوة بأكثر من المطلوب من أجل ضمان استدامة الأسعار"، مضيفا أن أسعار النفط المرتفعة فى الوقت الحالى تقلل النمو الاقتصادى فى الكثير من الدول.