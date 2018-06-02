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7 قتلى ومفقودان بسبب سيول نجمت عن العاصفة "البرتو" فى كوبا

السبت، 02 يونيو 2018 05:25 م
7 قتلى ومفقودان بسبب سيول نجمت عن العاصفة "البرتو" فى كوبا سيول - أرشيفية
أ ف ب
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أدت سيول نجمت عن العاصفة الاستوائية "البرتو" إلى مقتل 7 أشخاص وفقدان اثنين آخرين فى كوبا، كما أعلن الدفاع المدنى فى بيان، السبت، وقالت السلطات، إن كل الضحايا ماتوا غرقا وهم رجال تراوح أعمارهم بين 26 و77 عاما، وتابعت أن المفقودين هما رجلان يبلغان 18 و51 عامًا.

وسقط هؤلاء فى مناطق سييجو دى افيلا وسانكتى سبيريتوس وفيا كلارا فى وسط الجزيرة، وكذلك فى ماتانزاس وبينار ديل ريو فى الغرب حيث هطلت أمطار غزيرة طوال الأسبوع، وكان وزير الداخلية خوليو سيزار، صرح الثلاثاء، بأن كل هؤلاء لقوا حتفهم "بسبب عدم التزام الحذر".

وتشكلت هذه العاصفة الجمعة فى البحر الكاريبى ودشنت موسم الأعاصير فى منطقة الاطلسى قبل أسبوع من موعدها عادة، وتم إجلاء أكثر من 40 ألف شخص فى مناطق سيينفويجوس وسانكتى سبيريتوس وفيا كلارا وماتانزاس، بحسب وسائل إعلام محلية تحدثت أيضًا عن أضرار مادية وخسائر زراعية وآلاف المساكن التى تضررت، واضطرت السلطات لإغلاق مصفاة النفط فى سيينفويجوس الأساسية للاقتصاد الكوبى وإلقاء مواد نفطية فى الخليج، وبدأت عمليات تنظيف قد تصل كلفتها إلى مليون دولار، كما قال مسئول للتلفزيون المحلى.


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