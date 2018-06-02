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وزير القوى العاملة يبحث مع مدير منظمة الهجرة الدولية آليات اقضاء على البطالة

السبت، 02 يونيو 2018 02:13 م
وزير القوى العاملة يبحث مع مدير منظمة الهجرة الدولية آليات اقضاء على البطالة وزير القوى العاملة ومدير الهجرة الدولية
كتب محمود راغب
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التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، السفير وليام سوينج مدير عام المنظمة الدولية للهجرة بمقرها بجنيف، على هامش  الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولى المنعقدة حاليا بقصر الأمم المتحدة، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، والسفير حسن عبد المنعم كبير المستشارين بمنظمة الهجرة الدولية، للتباحث حول مستقبل التعاون مع المنظمة ، والتنسيق لتحسين إدارة الهجرة للخارج  ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وبناء قدرات الشباب المصرى، وتحسين ظروف العمل، بمجموعة من الأنشطة مثل التدريب المهنى واللغات والتعريف الثقافى بالمجتمعات التى سيذهبون إليها.

وطلب "سعفان" بتفعيل مشروع تطوير مركزى التدريب التابعين للوزارة فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة على أن يتم الانتهاء من الأخير أولا، مؤكدا  أن الفترة القادمة تحتاج مزيدا من الجهد للإسراع فى عملية التطوير، معربا عن استعداده للتعاون التام لإزالة أى معوق يواجه عمل المنظمة فى المشروعات المشتركة  حتى يتم انجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن.                

من جانبه قال "سوينج": إن تأهيل الشباب المصرى وتدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل مهم جدا ، للقضاء علي بطالة الشباب، مؤكدا أن المنظمة تسعى للتعاون مع الوزارة في تأهيل الشباب ووضع برامج لتدريبهم وتأهيلهم.

وفي نفس السياق أشار الوزير إلى ضرورة مناقشة شكل البرامج التى نحتاجها لتأهيل الشباب مع المنظمة، معربا عن ثقته في  التعاون فى هذا المجال  لكي يؤتى بنتائج طيبة لمصر وللمنظمة، داعيا " سوينج" لزيارة مصر بعد عيد الفطر، لوضع الخطوات القادمة التي يمكن انجازها قبول وصوله للقاهرة،  ورحب بذلك وبالدعوة.


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