وزير الدفاع اليابانى: يتعين على كوريا الشمالية إنهاء جميع برامجها النووية

طوكيو (أ ش أ)

قال وزير الدفاع اليابانى إتسونورى أونوديرا، اليوم السبت، "إنه من الضرورى عدم مكافأة كوريا الشمالية لمجرد أنها وافقت على الانخراط فى المحادثات"، مؤكدا ضرورة اتخاذ بيونج يانج إجراءات جوهرية، لتفكيك جميع برامجها النووية والصاروخية، بما فى ذلك الأسلحة قصيرة المدى التى تهدد اليابان.

وأضاف أونوديرا - خلال حديثه فى منتدى الدفاع الرئيسى لآسيا فى سنغافورة - "إن كوريا الشمالية دخلت فى اتفاقيات فى الماضى حول إنهاء برنامجها النووى فقط من أجل تحقيق هدف القيام بالمزيد من الأنشطة الخاصة بتطوير أسلحتها".

وأوضح أنه فى ظل التصرفات التى انتهجها الشمال فى السابق، فيتعين عدم مكافأة بيونج يانج فقط لأنها وافقت على إجراء محادثات، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد لإحلال السلام هو ضمان اتخاذ كوريا الشمالية لخطوات جوهرية لإنهاء جميع برامجها النووية وكذا التوقف عن تطوير الصواريخ الباليستية على جميع المستويات، بما فى ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.