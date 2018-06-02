موجز أخبار الـ1.. السيسي فى خطاب حلف اليمين: مصر للجميع ودستورنا للمصارحة

نشر الموقع الإلكترونى لـ" اليوم السابع على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة، تالتى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، والتى كان أبرزها تأدية الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان صباح اليوم، السبت، وكلمته للشعب المصرى، بالإضافة إلى تحديد البحوث الفلكية غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو.

حبس مدير عام التضامن بفاقوس فى الشرقية لاختلاسه 920 ألف جنيه من المعاشات

قرر المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، حبس مدير إدارة التضامن الاجتماعى ببندر فاقوس فى الشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس والتربح من جهة عمله.

حبس "مستريح مصر الجديدة" 3 سنوات مع الشغل بتهمة بيع سيارة لأكثر من شخص

قضت محكمة مصر الجديدة، بحبس "شريف. ن" الشهير بـ"مستريح مصر الجديدة"، 3 سنوات مع الشغل، فى أول حكم قضائى ضده لاتهامه ببيع سيارة BMW 700 لأكثر من شخص بمبلغ 500 ألف جنيه حصل عليها من أكثر من شخص، ويعد هذا الحكم من الأحكام السريعة، حيث تم تحرير المحضر فى 28 مايو الماضى، وصدر الحكم فى نفس الأسبوع.

"اليمين الدستورية" ترند على تويتر عقب أداء السيسى اليمين بمجلس النواب

تابع رواد موقع التدوين المصغر تويتر، مراسم أداء اليمين الدستورية، للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبرلمان، بقاعة مجلس النواب لتسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية، باهتمام شديد ومتابعة لتفاصيل المراسم الرسمية لأداء اليمين.

تعرف على تاريخ حلف الرؤساء المصريين اليمين الدستورية × 10 نقاط

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، بمجلس النواب، قائلًا: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

14يوليو.. الحكم فى طعن توفيق عكاشة على حبسه عام لتزوير شهادة الدكتوراه

حجزت محكمة جنح النقض نظر الطعن المقدم من توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه، لجلسة 14 يوليو للحكم.

أبرز 10 قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسى بالولاية الأولى .. تعرف عليها

شهدت الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة قرارات ، انحاز فيها للطبقة المتوسطة و الفقراء ، كما أنها شهدت أجرأ قرار للبدء فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى وهى تعويم الجنيه ، ويؤدى "السيسى " اليوم السبت اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب والتى تستمر لمدة 4 سنوات .

11 وزيرا حضروا جلسة أداء الرئيس لليمين الدستورية .. تعرف عليهم

حضر الجلسة الخاصة لمجلس النواب التى أدى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية رئيس الوزراء و11 وزيرا.

وزير الأوقاف للرئيس: سر على بركة الله فى طريق تحقيق المجد لمصر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يسرني كما يسر كل مصري وطني شريف غيور على وطنه، أن أتوجه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة أدائه القسم الرئاسي لولاية ثانية، نسأل الله تعالى أن يوفقه فيها لما يحبه ويرضاه، وما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يجعل ولايته ولاية مباركة، ولاية خير ويمن وبركة، وأمن وأمان، ورقي وازدهار لمصرنا العزيزة الغالية، وأن ييسر له من سبل الخير والتوفيق ما يحقق على يديه ما يتمناه ونتمناه معه من الخير لوطننا الكريم.

فيديو.. الرئيس السيسى: تحقيق تنمية سياسية حقيقية وقبول الآخر شاغلى الأكبر

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الدولة المصرية ستمضى قدما وبثبات نحو تعزيز علاقتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية فى إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها.

الرئيس السيسى يغادر مجلس النواب بعد أداء "اليمين الدستورية"

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقر مجلس النواب، بعد أدائه اليمين الدستورية، فى جلسة خاصة، شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، و عدد كبير من وزراء حكومته، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

السيسى: واجهنا أكبر تحدى فى تاريخ الوطن.. وعبرنا مرحلة عصيبة وننطلق نحو المستقبل

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمرأة المصرية، قائلًا:"ها هى المرأة المصرية ومعها كافة أفراد الأسرة يخوضون معركة البناء فيصنعون الخير والمستقبل ويرسمون لغد طريقًا كى نحقق حلمنا الوطنى لدولة حديثة تقوم على أسس الحرية والديمقراطية، وتستعيد مكانتها بين الأمم بعد أن عانت من محاولات للنيل من هذه المكانة وتراجع دورها نتيجة عوامل داخلية وخارجية وهو الأمر الذى ترفضه ثوابت التاريخ والجغرافيا".

للمرة الثانية.. الرئيس السيسي يوقع على وثيقة نقل السلطة

يوقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على وثيقة نقل السلطة للمرة الثانية على التوالى، بعدما يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، والتى سبق وأن وقع عليها فى عام 2014 عقب توليه رئاسة البلاد فى ولايته الأولى من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور.

فيديو.. السيسى: مصر للجميع إلا من اختار العنف والإرهاب.. وأنا رئيس لكل المصريين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم استثناء أحد من المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلا لفرض إراداته وسطوته، قائلا: "غير ذلك فمصر للجميع وأنا رئيس لكل المصريين من اتفق معى ومن اختلف".

السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمراسم أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصرى، أنه يعاهد الله ويعاهد الشعب المصرى أن يظل مخلصا فى عمله مقاتلا من أجل الشعب وبه لتظل مصر فى مقدمة الأمم، مختتما كلمته بـ"تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

البورصة تربح 470 مليار جنيه فى الولاية الأولى للرئيس السيسى

حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال فترة الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يونيو 2014، وحتى حلف اليمين اليوم إعلانا ببداية الولاية الثانية للرئيس لـ4 سنوات مقبلة، حيث حقق رأس المال السوقى للبورصة المصرية مكاسب قدرها 470 مليار جنيه ليصل إلى 930 مليار جنيه يوم الخميس الماضى مقابل 460 مليار جنيه فى مطلع يونيو 2014 بما نسبته 102% وهى أكبر مكاسب فى تاريخ البورصة خلال أى فترة مماثلة وسط توقعات بأرقام قياسية جديدة خلال الولاية الثانية للرئيس 2018- 2022.

50 صورة ترصد إنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى

ننشر 50 صورة، ترصد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة الرئاسية الأولى، بداية من المشروعات القومية التى قام الرئيس بافتتاحها مثل قناة السويس الجديدة، وبعض المشروعات التى تم الانتهاء منها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية.

الرئيس السيسى: الإنسان هو كنز أمتنا الحقيقى.. وبناؤه على رأس أولوياتنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمراسم أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصرى، أنه يؤمن أن كنز أمتنا الحقيقى هو الإنسان ويجب بنائه بشكل كامل، مشددا على أن ملفات التعليم والصحة والثقافة على رأس أولوياته.

السيسى: ارتضيت أن أكون على رأس فريق إنقاذ الوطن من المتاجرين بالدين والحرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، نسعى لصالح مصر بتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل أفضل، متابعا "ارتضيت أن أكون على رأس فريق إنقاذ الوطن من المتاجرين بالدين والحرية، لم ولن أدخر جهدا أو أوقف أمرا أو أخشى مواجهة أى مشكلة".

السيسى للمصريين: دعونى أجدد معكم العهد بمواجهة غمار معركتى البقاء والبناء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة للشعب المصرى العظيم بعد آداء اليمين الدستورية بمجلس النواب قائلا: دعونى أجدد معكم العقد والعهد بأن نواجه التحدى، ونخوض غمار معركتى البقاء والبناء متمسكين بعقدنا الاجتماعى الذى وقعناه سويا دولة وشعبا بأن يكون دستورنا هو المصارحة والشفافية، ومبدأنا الأعظم هو العمل متجردين لصالح هذا الوطن، وأن نقتحم المشكلات ونواجه التحديات نحن مصطفون محافظون على تمساك كتلتنا الوطنية حية وفاعلة.

الرئيس السيسى: رجال الجيش البواسل والشرطة الأبطال يؤمنون إرادة شعبنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمراسم أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصرى، أنه يؤمن إرادة شعبنا ويحميها رجال الجيش البواسل والشرطة الأبطال.

السيسى يستهل ولايته الجديدة بالوقوف دقيقة تقديرا لتضحيات الأمة

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمته خلال مراسم "اليمين الدستورية"، بطلبه من المشاركين الوقوف دقيقة تقديرا لتضحيات الامة، قائلًا :"ليس حدادًا على الشهداء فقط، بل تحية تقدير وإعتزاز لكل تضحيات أمتنا العظيمة".

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة وثلاث وأربعين دقيقة ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 13 يونيو "اليوم السابق ليوم الرؤية، وتكون غرة شوال يوم الجمعة 15 يونيو، أول أيام عيد الفطر المبارك.

صندوق النقد الدولى: مصر لديها احتياطيات وقائية قوية ضد الصدمات الخارجية

قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر أن مصر تتمتع باحتياطيات وقائية قوية تدعم تزايد صلابة اقتصادها ضد الصدمات الخارجية.

إطلاق 21 طلقة تحية قدوم السيسى مقر البرلمان لأداء "اليمين الدستورية"

شهدت مراسم حفل "اليمين الدستورية" للرئيس عبد الفتاح السيسى، عزف الموسيقى العسكرية والسلام الجمهورى، وإطلاق 21 طلقة تحية لقدوم الرئيس إلى مقر مجلس النواب.

فيديو.. الرئيس السيسي يصافح شيخ الأزهر والبابا تواضروس لدى وصوله مقر البرلمان

صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، لدى وصوله البرلمان، قبل آداء اليمين الدستورية.

غلق المجال الجوى بالتزامن مع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورى

أكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى، أنه تم غلق المجال الجوى أمام حركة الطيران وذلك بالتزامن مع العروض الجوية احتفالا بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية.

تعرف على حالات يمنع فيها التخطى على الطرق منعا للحوادث × 10 نقاط

حذرت الإدارة العامة للمرور من عادات خاطئة يقوم بها سائقى السيارات أثناء القيادة بسبب التخطى الخاطئ على الطرق، ولكى تتم الوقاية من الحوادث توجد حالات لا يجوز فيها التخطى ومنها:

الإسكان: بيع 79 محلا تجارية و20 وحدة إدارية و5 قطع أراضٍ بـ5 مدن جديدة

قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيتم فى مدينة حدائق أكتوبر، بيع 6 محال تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 33 و100 م2، و5 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 33 و67 م2، بمنطقة الـ800 فدان بالإسكان الاجتماعى، وكذا بيع 10 محال تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 33 و66 م2، و5 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات 33 م2، بالمنطقة السادسة بالمرحلة الأولى بمشروع ابنى بيتك، كما سيتم فى مدينة 6 أكتوبر، بيع 20 محلا تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 33 و68 م2، و10 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 33 و91 م2، بجنوب الأحياء (بيت العيلة بالمرحلة السادسة وأبوالوفا)، وذلك فى مزاد علنى.

مصر للطيران تتسلم أول طائرة شحن بعد تحويلها من ركاب لناقلة بضائع نهاية يونيو

صرح الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى بأن الشركة ستتسلم أول طائرة شحن بعد تحويلها من إيرباص 330 ركاب إلى ناقلة بضائع فى آخر يونيو الحالى .

" السكة الحديد" تخطط لزيادة المقاعد المطروحة للحجز بالإنترنت لـ 40%

أكد اللواء خالد عطية، رئيس شركة تكنولوجيا معلومات النقل، أن الشركة تسعى بالاشتراك مع هيئة السكة الحديد إلى زيادة نسبة المقاعد المطروحة للحجز عبر شبكة الإنترنت إلى 40% من إجمالى مقاعد القطارات بما يسهل على جمهور المسافرين.

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة هيكتور كوبر، الدفع بالتشكيل الأساسى الذى سيخوض به أولى مباريات المونديال أمام أوروجواى، فى المباراة الودية الأخيرة أمام بلجيكا يوم الأربعاء المقبل.

4 لاعبين خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا ومفاضلة بين 5 على مركزين

يعلن هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب خلال الساعات المقبلة عن اللاعبين الـ6 الراحلين عن المنتخب خاصة أنه سيتم إرسال القائمة النهائية يوم الإثنين 4 يونيو إلى الاتحاد الدولى – فيفا- وتضم 23 لاعباً كما تنص اللوائح.

الصحافة الكولومبية: دفاع منتخب مصر "رائع" وغياب محمد صلاح "مؤثر"

ألقت وسائل الإعلام الكولومبية الضوء على تعادل منتخب كولومبيا مع مصر بدون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس بإيطاليا، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا بداية من 14 يونيو الجارى.

"ماركا" الإسبانية: رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد

أخطر البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسبانى زملاءه بالرحيل عن الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح ، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، تراجع عن فكرة الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولاية بناء الإنسان المصرى.. السيسي فى خطاب تاريخى أمام البرلمان بعد حلف اليمين: دستورنا الذى وقعناه المصارحة والشفافية.. مصر للجميع ولن أستثنى إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلا لفرض إرادته وسطوته

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أنه منذ اللحظة الأولى التى تولى فيها مهام منصبه وقد وضع خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى فى الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التى تحيق بمصر، مضيفا:"كانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التى تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى لمواجهة التراجع الكبير فى مؤشرات الاقتصاد العام والتى ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات".

السيسي يستهل خطاب التنصيب بالوقوف دقيقة تقديرا لتضحيات الأمة.. يؤكد للمصريين: دعونى أجدد معكم العهد بمواجهة غمار معركتى البقاء والبناء.. أسرة الرئيس تحضر الاحتفال.. وعبدالعال: المصريون أثبتوا قدرتهم على التماسك

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى خطابه اليوم السبت، خلال أدائه لليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لولاية ثانية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء وضحايا الوطن.

روجينا: عمرى ما عملت شخصية شريرة والجمهور كرهها.. توقعت تصدر "كلبش 2" للمنافسات والمسلسل حقق نجاحاً جماهيرياً أكثر من الأول.. اعتذرت عن "مايا" فى "ضد مجهول" 3 مرات ووافقت بعد صلاة استخارة والدور اختيار من الله

تواصل الفنانة روجينا حالة التوهج التى تعيشها فى السنوات الأخيرة، وتستكمل أدوارها المميزة فى دراما رمضان هذا العام، حيث تظهر بشخصيتين متناقضتين تمامًا، الأولى طيبة فى «كلبش 2» والثانية شريرة وقوادة فى «ضد مجهول»، وحظيت روجينا بإشادات كبيرة من قبل الجمهور بعد عرض حلقات المسلسلين اللذين يحققان نجاحًا هذا العام خاصة وأنها تأقلمت وعاشت مع الشخصيتين ودخلت فيهما بشكل كامل، وفى حوارها مع «اليوم السابع» كشفت روجينا عن عملها فى «كلبش 2» بدور جديد لم يكن فى الجزء الأول وأسباب نجاحه وتصدره المنافسات، كما توضح سبب اعتذارها 3 مرات عن دور مايا فى ضد مجهول قبل موافقتها عليه وكواليس تعاملها مع هذه الشخصية.

60 صورة للرئيس السيسي تعكس إنجازاته الخارجية × 4 سنوات.. الرئيس ينتهج سياسة الانفتاح ويوطد العلاقات المصرية الدولية.. تعزيز مكانة مصر الإقليمية والعالمية.. ويجرى زيارات تاريخية إلى أمريكا وفرنسا والصين وألمانيا

بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ مصر الحديثة، انطلاقًا من اليوم السبت، عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، القسم الرئاسى الأول أمام أعضاء مجلس النواب بعد ثورة 25 يناير ومنذ 13 عامًا بعد آخر مرة حلف فيها الرئيس الأسبق مبارك أمامه، وبعد أداء اليمين الدستورية يتسلم الرئيس السيسى، مقاليد الحكم بالبلاد فى فترة رئاسية ثانية، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018، ليقود الدولة نحو استكمال مسيرة النمو التقدم والرقى بين الأمم.