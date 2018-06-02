صور.. الطائرات تحلق فى سماء القاهرة بعلم مصر قبيل أداء السيسي اليمين

كتب هشام عبد الجليل

حلقت مجموعة من الطائرات الهليكوبتر فى سماء القاهرة بمحيط ميدان التحرير، حاملة علم مصر، وذلك استعدادا لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقسم الدستورى.

حيث يشهد مجلس النواب، اليوم، السبت، القسم الرئاسى الأول أمام أعضائه بعد ثورة 25 يناير ومنذ 13 عاماً بعد آخر مرة حلف فيها الرئيس الأسبق مبارك أمامه، وذلك فى جلسة خاصة دعا إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ليتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد فى فترة رئاسية ثانية، وذلك بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بواقع 97.08% من الأصوات الصحيحة.

ووفقا للمادة 44 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".