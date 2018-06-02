video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حلف الناتو: لن نقدم الدعم لإسرائيل فى حالة حدوث هجوم إيرانى عليها

السبت، 02 يونيو 2018 04:04 م
حلف الناتو: لن نقدم الدعم لإسرائيل فى حالة حدوث هجوم إيرانى عليها الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج
أ ش أ
إضافة تعليق

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الحلف لن يقدم الدعم لإسرائيل فى حالة قيام إيران بمهاجمتها، جاء ذلك فى تصريح أدلى به ستولتنبرج لمجلة دير شبيجل الالمانية.

وأضاف ستولتنبرج، فى تصريحه الذى نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، أن إسرائيل هى شريك للحلف ولكنها ليست عضواً به، مشيرا إلى أن "ضمان الأمن" الذى يقدمه حلف الناتو لا ينطبق على إسرائيل، وأوضح أن حلف "الناتو" ليس شريكاً فى جهود السلام بالشرق الأوسط أو الصراعات بالمنطقة، ويأتى هذا التصريح فى ظل التوترات المتزايدة فى العلاقات بين إيران وإسرائيل،حيث أغارت المقاتلات الإسرائيلية مؤخرا على مواقع إيرانية على الأراضى السورية بدعوى إطلاقها قذائف صاروخية على مواقع إسرائيلية بالجولان .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدفاع الليتوانية: قوات الناتو الجوية ترافق طائرات روسية مرتين خلال أسبوع

صور.. الأمين العام لحلف الناتو يلقى كلمة أمام الجمعية البرلمانية فى بولندا

رئيس فنزويلا: انضمام كولومبيا لحلف الناتو ترهيب لبلدان المنطقة

اخبار عالمية

حلف الناتو

الاحتلال الاسرائيلى

هضبة الجولان

الاراضى السورية

ايران

اخبار العالم

حلف شمال الاطلسى




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة