حلف الناتو: لن نقدم الدعم لإسرائيل فى حالة حدوث هجوم إيرانى عليها

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الحلف لن يقدم الدعم لإسرائيل فى حالة قيام إيران بمهاجمتها، جاء ذلك فى تصريح أدلى به ستولتنبرج لمجلة دير شبيجل الالمانية.

وأضاف ستولتنبرج، فى تصريحه الذى نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، أن إسرائيل هى شريك للحلف ولكنها ليست عضواً به، مشيرا إلى أن "ضمان الأمن" الذى يقدمه حلف الناتو لا ينطبق على إسرائيل، وأوضح أن حلف "الناتو" ليس شريكاً فى جهود السلام بالشرق الأوسط أو الصراعات بالمنطقة، ويأتى هذا التصريح فى ظل التوترات المتزايدة فى العلاقات بين إيران وإسرائيل،حيث أغارت المقاتلات الإسرائيلية مؤخرا على مواقع إيرانية على الأراضى السورية بدعوى إطلاقها قذائف صاروخية على مواقع إسرائيلية بالجولان .