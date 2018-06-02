حريق هائل فى نيو مكسيكو الأمريكية وإخلاء سكان قرية

رويترز

قال مسؤولو الإطفاء إن حريقا هائلا، أججه انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، استعر، اليوم السبت، فى ولاية نيو مكسيكو بشمال الولايات المتحدة مما أجبر سكان إحدى القرى النائية على مغادرة منازلهم.

وأفاد تحذير على موقع إلكترونى يتناول أى معلومات عن الحرائق فى نيو مكسيكو بأن الحريق فى مقاطعة كولفاكس بالولاية لم يتم احتواؤه بعدما تضاعف حجمه أمس الجمعة ليأتى على ما يزيد على 16 ألف فدان بالقرب من قرية سيمارون التى يقطنها 1100 من السكان.

وأصدر المسؤولون أمر إجلاء إلزامى أمس الجمعة فى سيمارون بعدما هدد الحريق نحو 300 منزل.

وقالت لورا جونزاليس عضو مجلس قرية سيمارون على فيسبوك "قرية سيمارون لا تزال آمنة واصلوا الصلوات من أجل قريتنا" وذكر الموقع أن الحريق أتى على 14 مبنى ملحقا بمعسكر قريب للكشافة كان قد جرى إخلاؤه، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق الذى اندلع يوم الخميس.