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حبس متهمين بالاتجار فى الحشيش والطلقات النارية بمنطقة المرج 4 أيام

السبت، 02 يونيو 2018 11:20 ص
حبس متهمين بالاتجار فى الحشيش والطلقات النارية بمنطقة المرج 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، اليوم السبت، بحبس المتهمين "إسلام .س"، و"أحمد.أ" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الحشيش والطلقات النارية.

ترجع الواقعة لنجاح النقيب حسام رضا، معاون مباحث قسم المرج، فى القبض على "إسلام س. ا" 27 سنة، عاطل، و"أحمد.أ.ن" 25 سنة، عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، و23 طلقة خرطوش 12 مللى بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 616 جنيها متحصل بيعهم وهاتف محمول يستخدم فى التجارة المذكورة.

تم تحرير محضر رقم 18881 قسم المرج، وإحالة المتهمين لنيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، لتولى التحقيق.


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