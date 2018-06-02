تعرف على أبرز الشخصيات العامة فى حلف اليمين الدستورية للرئيس أمام البرلمان

كتب محمود العمرى

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان يشهد اليوم السبت، حدثا تاريخيا باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحلف اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان، ليتسلم مقاليد البلاد فى فترة رئاسية ثانية بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018 .

وكشف وكيل مجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عن أبرز الحضور من الشخصيات العامة خارج البرلمان قائلا:"سيحضر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومعه قرابة 10 وزراء، بالإضافة إلى حضور أعضاء مجلس النواب بالكامل".

ويستقبل مجلس النواب، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان فى جلسة خاصة، ليتسلم الولاية الثانية، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بواقع 97.08% من الأصوات الصحيحة.