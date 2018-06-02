video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهمين 15يوما لتورطهم فى الاتجار بالبشر

السبت، 02 يونيو 2018 02:47 م
تجديد حبس متهمين 15يوما لتورطهم فى الاتجار بالبشر محاكمة المتهمين فى قضية تجارة الأعضاء-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق
جددت جهات التحقيق المختصة حبس اثنين، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى قضية الإتجار بالبشر، والمتخصصين بالدعارة الدولية. 
 
 
وكشفت التحقيقات على مدار الأيام الماضية، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء، لعملهم ضمن الدعارة الدولية.
 
 
وأضافت التحقيقات أن التنظيم استخدم مجموعة من المحامين لعمل عقود عرفية لتسويق السيدات، وعملهن بالدعارة، وقيامهم باستدراج أخريات أجنبيات ووضعهن تحت رقابتهم داخل شقق مستأجرة، وسحب جوازات السفر الخاصة بهن لمنعهن من العودة إلي بلادهن والسيطرة على أعمالهن من أجل الحصول علي الأموال. 
 
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر والرشوة والتزوير.
 
جاءت تحقيقات النيابة في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من المتهمين، للعملزفي الاتجار بالبشر.
 
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المتهمين والتي كشفت عن التشكيل الاجرامي وعمله.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

21 مايو.. بدء محاكمة المتهمين بقضية "تجارة الأعضاء البشرية" بأبو النمرس

زوجة متهم متوفى بقضية تجارة الأعضاء: لا نجد قوتنا.. والقاضى يعدها بصرف معاش

فريد الديب يدفع بعدم جدية التحريات فى مرافعته عن المتهمين بتجارة الإعضاء

تجديد حبس تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم أطباء لتجارة الأعضاء بالخليفة

نيابة حلوان تستعجل تقرير تفريغ تليفونات سمسار وضحايا تجارة الأعضاء البشرية

حبس تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم أطباء لتجارة الأعضاء البشرية بالخليفة

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

الأموال العامة

الاتجار بالبشر

أخبار المحاكم اليوم

أخبار الحوادث اليوم

أخبار




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة