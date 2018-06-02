بطريرك الكاثوليك يهنىء الرئيس السيسى ببدء الفترة الرئاسية الثانية

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تقدم الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية لولاية ثانية.

وجاء فى نص التهنئة: " صاحب الفخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عـبد الفتاح السيسى، تحية طيبة وبعـد، باسم السينودس المقدس لبطريركية الأقباط الكاثوليك ومجلس البطاركة والأساقفة لمصر وكل المؤسسات والهيئات الكنسية وبالأصالة عن نفسي، نهنىء فخامتكم بتنصيبكم لفترة رئاسية ثانية لجمهورية مصر العربية، وندعو الرب أن تكون فترة ملئها السلام والتنمية والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".