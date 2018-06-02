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السبت، 02 يونيو 2018 02:05 م
خالد صلاح
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بطريرك الكاثوليك يهنىء الرئيس السيسى ببدء الفترة الرئاسية الثانية

السبت، 02 يونيو 2018 12:28 م
بطريرك الكاثوليك يهنىء الرئيس السيسى ببدء الفترة الرئاسية الثانية كلمة الرئيس فى البرلمان بعد أداء اليمين
(أ ش أ)
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تقدم الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية لولاية ثانية.

وجاء فى نص التهنئة: " صاحب الفخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عـبد الفتاح السيسى، تحية طيبة وبعـد، باسم السينودس المقدس لبطريركية الأقباط الكاثوليك ومجلس البطاركة والأساقفة لمصر وكل المؤسسات والهيئات الكنسية وبالأصالة عن نفسي، نهنىء فخامتكم بتنصيبكم لفترة رئاسية ثانية لجمهورية مصر العربية، وندعو الرب أن تكون فترة ملئها السلام والتنمية والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

 


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