انقطاع المياه عن عدة مناطق بالفيوم من 6 صباحا لـ4 مساء لأعمال الصيانة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قطع المياه عن شارع (الجون – بطل الإسلام – عدلي هيكل)، وضعف المياه عن باقى أنحاء مدينة الفيوم، وذلك اعتبارا من الساعه السادسة صباح اليوم السبت وحتى الساعة 4 عصراً، نظرا لوجود أعمال صيانة بشارع البوستة – خلف المدرسة التجريبية.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.