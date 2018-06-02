انتخاب الدكتورة نجوى الشافعى أمينا عاما لنقابة الأطباء

كتبت آية دعبس

اجتمع اليوم مجلس النقابة العامة لأطباء مصر بدار الحكمة، وقرر المجلس دعوة الأطباء للجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة 22 يونيو الحالى، وذلك بناء على طلب أكثر من مائتى طبيب مستوفى للشروط، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عنها، ورحب المجلس بإنعقاد الجمعية مطالبا الأطباء بالحضور لإتخاذ القرارات اللازمة لحماية الأطباء.

وقرر المجلس ايضا قبول استقالة الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام و الدكتورة منى مينا الأمين العام المساعد من منصبيهما مع استمرارهما فى خدمة الأطباء كأعضاء لمجلس النقابة العامة، وانتخاب الدكتورة نجوى الشافعى لتصبح أمين عام النقابة والدكتور سمير التونى ليصبح الأمين العام المساعد.