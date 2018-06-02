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اليوم.. استكمال إعادة محاكمة بديع و7 آخرين بـ"أحداث مسجد الاستقامة"

السبت، 02 يونيو 2018 12:00 ص
اليوم.. استكمال إعادة محاكمة بديع و7 آخرين بـ"أحداث مسجد الاستقامة" محمد بديع
كتب إيهاب المهندس
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تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و7 آخرين فى اتهامهم بأحداث مسجد الاستقامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار  وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض، قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع فى القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدى بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

 

 


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