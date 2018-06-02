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العاهل البحرينى يبعث برقية تهنئة لـ"السيسى" ببدء الفترة الرئاسية الجديدة

السبت، 02 يونيو 2018 02:16 م
العاهل البحرينى يبعث برقية تهنئة لـ"السيسى" ببدء الفترة الرئاسية الجديدة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
المنامة (أ ش أ)
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بعث عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام مجلس النواب، أعرب فيها عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس السيسى بالتوفيق والسداد فى أداء مهمته الرئاسية الجديدة، بما يحقق تطلعات وطموحات الشعب المصرى نحو مزيد من التقدم والازدهار ومواصلة مصر ممارسة دورها الاستراتيجى والريادى فى المنطقة نصرةً لقضايا الأمة العربية والإسلامية .

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن العاهل البحرينى تأكيده أن ( المنامة ) ستبقى على الدوام داعمة لمصر وشعبها فى جميع الظروف، معربا عن تطلعه إلى العمل الوثيق لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين "الشقيقين " فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .

 


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