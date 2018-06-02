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الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 646 جنيها للجرام

السبت، 02 يونيو 2018 05:56 م
الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 646 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت بقيمة جنيهين لكل الأعيرة المختلفة ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 646 جنيها للجرام.
 
 
وأصبحت أسعار الذهب في مصر كالتالى:
 
 
عيار 18: 553 جنيها
 
عيار 21: 646 جنيها
 
عيار 42: 738 جنيها
 
الجنيه الذهب : 5168 جنيها
 
الأوقية : 1294 دولارا
 
 
 
أسعار الذهب مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 

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