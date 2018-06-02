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السبت، 02 يونيو 2018 08:07 ص
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التحالف الدولى يشن 225 غارة فى العراق وسوريا خلال شهر مايو الماضى

السبت، 02 يونيو 2018 08:00 ص
التحالف الدولى يشن 225 غارة فى العراق وسوريا خلال شهر مايو الماضى التحالف الدولى
واشنطن ( أ ش أ )
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أعلنت قوة المهام المشتركة بقيادة واشنطن أن قوات التحالف الدولى شنت 225 غارة جوية فى العراق وسوريا خلال شهر مايو الماضى، مقارنة بـ 183 غارة شنتها خلال شهر أبريل من العام الجارى.

وقالت قوة المهام - فى بيان ، أورده راديو سوا الأمريكى اليوم السبت،  " إن طائرات التحالف نفذت الغارات بالقرب من مناطق البشير والجيارة وبغداد وكركوك فى العراق " ، مشيرا إلى أنه فى الجانب السورى استهدفت غارات التحالف مواقع لداعش فى مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور معقل تنظيم " داعش " .

وأشار البيان إلى أن العمليات التى تنفذها القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولى هى دليل على العمل المستمر لدحر تنظيم داعش فى المنطقة ، مؤكدا أن التحالف الدولى سيعزز عملياته ضد بقايا عناصر التنظيم على الحدود العراقية السورية ووسط منطقة سهل نهر الفرات .

 


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