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البورصة تخسر 75.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو بنسبة تراجع 7.5%

السبت، 02 يونيو 2018 12:00 ص
البورصة تخسر 75.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو بنسبة تراجع 7.5% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 75.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو الماضى، ليغلق عند مستوى 930.398 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 7.5% عن الشهر السابق. 
 
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 562.271 مليار جنيه إلى 503.197 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى، بنسبة انخفاض 10.5%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 208.298 مليار جنيه إلى 203.442 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.3%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 770.570 مليار جنيه إلى 706.639 مليار جنيه بنسبة تراجع 8.3%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 3296 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 3167 ألف سند تقريباً.

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